Giornata fibromialgia, Palazzo di Città e Castello Aragonese illuminati di viola

Domani, in occasione della giornata mondiale della fibromialgia, i monumenti di tutta l’Italia si illumineranno di viola per dare voce anche a chi soffre di questa patologia sottovalutata

Monumenti in viola per non essere più invisibili. È questa l’iniziativa dell’ AISF ODV Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia che si terrà domani 12 maggio. Piazze, edifici e monumenti in tutta Italia saranno illuminati di viola, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni delle persone affette da fibromialgia, una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, e che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Anche l’’amministrazione comunale di Taranto ha dato disponibilità per questa iniziativa e colorerà di viola Palazzo di città e il Castello Aragonese. Apmarr – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare ha aderito. E sempre domani 12 maggio è stata promossa anche l’iniziativa dal titolo “Indossa un fiocco viola”: un simbolo per sottolineare che i pazienti fibromialgici esistono. “In questo modo ci aiuterete a diffondere il messaggio, dandogli forma e sostanza. E quando vi chiederanno perché indossate quel fiocco potrete rispondere che è il simbolo di una categoria di ammalati che non hanno una dignità e invece meritano di averla”, commentano dall’associazione.

