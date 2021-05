Domani la Giornata Internazionale della Fibromialgia

Mercoledì 12 maggio, mentre numerosi palazzi e monumenti dei nostri comuni si coloreranno di viola in occasione della giornata Internazionale della Fibromialgia – la patologia reumatica invalidante che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia- la Federazione del PD di Taranto ha organizzato un momento di confronto e informazione. A salutare i presenti l’Onorevole Marco Lacarra, nostro Segretario Regionale, a moderare gli interventi Ilaria Cinieri, psicologa e delegata all’assemblea Nazionale per la Federazione provinciale.

Grazie alla presenza del gruppo APMARR APS, Associazione Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, e dunque della Presidente Antonella Celano, e della referente persone con FM Cinzia Assalve, approfondiremo la patologia e gli aspetti particolarmente insidiosi e difficili da gestire, anche con Francesco Riondino, presidente del CSV Centro Servizi di Volontariato di Taranto e rappresentante provinciale dell’APS.

Poi faremo il punto sul panorama nazionale grazie al contributo della Senatrice Paola Boldrini, poiché una proposta di Legge da lei firmata giace in Senato, anche se molte regioni si sono attivate inserendo la patologia nei LEA, così da garantire l’assistenza sanitaria.

Nell’ultima fase del nostro incontro, la parola passa alle Istituzioni regionali: al consigliere PD Michele Mazzarano, che nel 2016 ha presentato una importante mozione, a Vincenzo Di Gregorio, vice presidente della Commissione Igiene e Sanità, e infine all’Assessore alla Salute e alla Sanità della Rione Puglia, Pier Luigi Lopalco.

Ci sarà anche Nicola Oddati, Commissario della Federazione Jonica, perché il Partito deve essere vigile e recettivo sui temi dei diritti e della legittimazione di percorsi virtuosi e costruttivi che ci impegniamo a rilanciare ed attuare.

Queste presenze spingono verso un rinnovato ottimismo, auspichiamo che milioni di persone affette possano finalmente vedere più vicino il momento del riconoscimento dei loro diritti.

L’evento sarà trasmesso in diretta, dalle 18,30, sulla pagina Facebook del Partito Democratico Provinciale di Taranto.

