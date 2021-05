Condotta di emergenza AqP, intervento dell’assessore Paolo Castronovi

“La condotta di emergenza gestita dall’Acquedotto Pugliese, che sfocia in Mar Grande proprio ai piedi della sede tarantina dell’ente idrico, ha sversato acque torbide in Mar Grande.

La Capitaneria di Porto, prontamente allertata nella giornata di ieri, lunedì 10 maggio, è già intervenuta per effettuare i rilievi e verificare la corretta gestione dell’impianto da parte di Aqp.

Sempre da ieri, siamo in contatto anche con AqP e Asl Taranto per i rilievi di loro competenza.”

Lo scrive in una nota Paolo Castronovi, Assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate.

