Asfalto nuovo in via Pacoret e via Nazario Sauro

Continuano gli interventi di riqualificazione del tracciato viario cittadino, come previsto dal grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha visitato il cantiere di via Pacoret de Saint Bon e via Nazario Sauro, dove è già stato rimosso il vecchio manto stradale e sono in corso le operazioni di livellamento dei tombini. L’intervento riguarderà anche una porzione dell’adiacente via Cugini.

«Stiamo esaurendo la prima programmazione del nostro piano – le parole del sindaco –, ma siamo già al lavoro per individuare tutte le altre strade che saranno riqualificate grazie alle risorse intercettate nel bilancio recentemente approvato. Il nostro obiettivo dichiarato è coprire oltre i 2/3 dell’intero tracciato entro il mandato e siamo già a buon punto, considerando l’enorme sviluppo della rete cittadina».

