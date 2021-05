In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, domani 12 maggio alle ore 10:30, presso l’hub vaccinale al PalaRicciardi, il Direttore Generale della ASL Taranto, avv. Stefano Rossi, ringrazierà il personale infermieristico, consegnando simbolicamente una pergamena a un infermiere in rappresentanza di tutti coloro che lavorano in ASL Taranto.

