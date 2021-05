Taranto: Centro servizi per le famiglie

Essere genitori non è facile e, soprattutto, genitori non si nasce. L’assessorato ai Servizi Sociali, tra i tanti interventi dedicati alle famiglie, ha creato un nuovo servizio, “Il Centro Servizi per le Famiglie”.

A farlo sapere è l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli. I destinatari del servizio saranno nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto con figli naturali, adottati e/o minori affidati, compresi nella fascia di età 0-10 anni, i cui genitori per qualsiasi motivo necessitano di essere supportati nell’espletamento delle funzioni genitoriali e nell’organizzazione della vita familiare.

Sono state studiate diverse aree di intervento:

Area dell’Informazione: verrà assicurato accesso rapido alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio, tramite una sezione dedicata sul sito della Cooperativa www.cooperativalasolidarieta.it;

Area Sostegno alle Competenze Genitoriali: saranno offerti servizi di ascolto, counseling genitoriale e di coppia, percorsi di mediazione familiare, percorsi specifici relativi alla genitorialità adottiva e all’affido familiare, percorsi di sostegno alle funzioni genitoriali in relazione alle diverse fasi di vita dei figli (dalla nascita alla gestione dei figli adolescenti);

Area dello Sviluppo delle Risorse Familiari e di Comunità: verranno avviate iniziative di promozione e sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza e della solidarietà sociale, e sostenute iniziative di auto mutuo aiuto tra famiglie e progetti di sviluppo di comunità, mirati a facilitare l’integrazione sociale e spontanei scambi solidaristici.

Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa La Solidarietà e garantito da personale professionale per un anno, dal lunedì al sabato, presso il domicilio degli utenti e presso gli spazi della sede legale sita a Taranto in via Castrogiovanni, 1 e del centro socio-educativo diurno “Mareluna”, sito a Taranto in via Minniti, 85.

Gli interventi prevedranno azioni da svolgere prevalentemente presso il domicilio e azioni da svolgersi nel contesto extra-domiciliare; per questi ultimi si favorirà la partecipazione dei servizi territoriali presenti e del terzo settore, attraverso specifici protocolli d’intesa, in particolare con l’associazione socioculturale “MASSIMO TROISI” e l’associazione “IL FOCOLARE” onlus, che hanno attivato il Progetto F.I.T. (Family Innovation Training) e l’associazione di volontariato “Noi e Voi” Onlus, cooperativa Crest, cooperativa Zefiro di Paolo VI “Le Ali di Chiara”; Associazione sportiva dilettantistica “Pirati delle Cheradi”, l’associazione Alzàia onlus

Interventi e strategie:

SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERVENTO PSICOLOGICO A SUPPORTO DELLA GENITORIALITÀ;

SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO SCOLASTICO;

HOME MAKER;

AFFIANCAMENTO DELLA FAMIGLIA NELL’ACCOMPAGNAMENTO DEI FIGLI A SCUOLA O PRESSO ALTRE STRUTTURE FORMATIVE E RICREATIVE;

TUTORAGGIO;

AZIONI LUDICO-RICREATIVE;

COUNSELING INDIVIDUALE E FAMILIARE PER LE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE;

MEDIAZIONE FAMILIARE;

SOSTEGNO AL GENITORE SEPARATO DURANTE LA SEPARAZIONE;

SPAZIO NEUTRO;

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE STRANIERE;

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GENITORIALITA’ RESPONSABILE;

FIDELITY CARD;

AAA – CERCASI FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA. Una famiglia, dunque, che vive un periodo critico è affiancata da un’altra ed entrambe si impegnano reciprocamente un patto di solidarietà;

INNOVATIVITÀ;

“ICT (Information and Communications Technology) for Parenthood” per la Gestione del Personale e il Monitoraggio dei Servizi.

Centro servizi On The Road mediante l’utilizzo di un mezzo itinerante che pubblicizzerà il servizio e ne renderà più capillare la presenza sul territorio, con l’obiettivo di informare la cittadinanza tutta sull’offerta dei servizi e delle prestazioni in favore delle famiglie e, altresì, consentire l’ascolto e l’emersione dei bisogni.

«Esprimo tutto il mio apprezzamento per questa nuova iniziativa – le parole dell’assessore Ficocelli -, augurando buon lavoro a tutti e ringraziando l’ufficio Servizi Sociali per aver proposto un servizio innovativo sul nostro territorio che farà il paio con altri progetti che questa amministrazione sta portando avanti».

