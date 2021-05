Il Teatro Comunale Fusco programmerà una stagione estiva all’aperto

L’amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci ha deliberato, nella seduta di giunta di venerdì 7 maggio e su proposta dell’assessorato alla cultura, la proroga della convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese per la gestione del Teatro Comunale Fusco fino al 31 agosto alle stesse condizioni e senza aggravio di spese per le casse comunali.

Ciò permetterà alla direzione artistica del teatro, d’intesa con l’assessorato alla Cultura, di programmare un cartellone teatrale estivo in un luogo all’aperto, che sostituisca quello invernale che non si è potuto realizzare a causa della pandemia e, pertanto, di recuperare il contributo ministeriale destinato alla parziale copertura dei costi della stagione teatrale. In caso di mancata realizzazione della stagione, infatti, tale contributo andrebbe interamente perso.

«Abbiamo deciso di allungare il termine della convenzione – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – perché sappiamo quanta voglia di teatro ci sia. Siamo riusciti a non chiudere mai il teatro con una serie di iniziative in streaming, ma abbiamo il desidero di vedere la platea piena, anche se con i numeri che ci saranno concessi. Stiamo programmando una stagione estiva con 6 appuntamenti di altissimo livello da portare in un luogo all’aperto, cosa che ci consentirebbe di avere un numero maggiore di spettatori. A brevissimo presenteremo i nomi e partiremo con la campagna abbonamenti e, successivamente, con la vendita dei biglietti dei singoli spettacoli».

