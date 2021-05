Ginosa: progetto sperimentale per la prevenzione delle demenze

Si è tenuta oggi in Commissione Sanità l’audizione richiesta dal consigliere del M5S Marco Galante sul progetto sperimentale per la prevenzione delle demenze avviato dall’Ambito Ta/1 che ha come capofila il Comune di Ginosa e comprende i Comuni di Laterza, Castellaneta e Palagianello.

“È necessario supportare il progetto sperimentale per la prevenzione delle demenze, avviato tra il 2019 e il 2020 dall’Ambito territoriale Ta /1 – dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone – estendendolo a livello regionale. Il progetto infatti rivoluziona il modo di approcciarsi alle demenze, puntando su screening per la diagnosi precoce, corsi di formazione per operatori sanitari e caregiver e assistenza alle famiglie, che troppo spesso si sentono sole. Oggi abbiamo appreso in Commissione dai rappresentanti del Comune di Ginosa che la campagna di screening e presto saranno avviati i corsi di formazione. Visto il riscontro positivo ottenuto, ritengo fondamentale che il progetto si avvii a diventare strutturale, per questo ho preso l’impegno di parlare con l’assessore alla Sanità Lopalco di questa iniziativa e di inserirla nel piano triennale delle politiche sociali. Ci aggiorneremo dopo questa interlocuzione per decidere insieme i prossimi passi per far sì che il progetto assuma una valenza regionale”.

“Ringrazio l’assessora Barone – dichiara il consigliere del M5S Marco Galante – per l’impegno preso in commissione per far rientrare il progetto sperimentale per la prevenzione delle demenze, tra cui quella più conosciuta e grave è l’Alzheimer, nel piano delle politiche sociali e l’amministrazione comunale di Ginosa, Comune capofila dell’Ambito territoriale Ta/1, oggi rappresentata dal sindaco Vito Parisi e all’assessora al Welfare Romana Lippolis,che sta portando avanti l’iniziativa. La demenza distrugge i ricordi e la dignità delle persone per cui è necessario attuare campagne di prevenzione sistematiche e non sporadiche e implementare l’assistenza territoriale, in modo che le famiglie possano curare a casa i propri cari. Troppo spesso una volta diagnosticata la malattia, gli interventi si riducono solo a quelli medici e non anche all’analisi dei bisogni del paziente e dei familiari. Cambiare approccio significa migliorare l’assistenza e far risparmiare anche il sistema sanitario. Parliamo di una patologia che purtroppo vede aumentare ogni anno il numero di famiglie coinvolte: basti pensare che dal 2015 siamo passati da 46 milioni di pazienti a ai 50 attuali e si stima che arriveremo a 135 milioni nel 2050”.

