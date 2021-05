Elezioni comunali, Stellato: “PD e M5S divisi a Taranto come a Roma”

“PD e M5S divisi a Taranto come a Roma”. Così il consigliere comunale e regionale Massimiliano Stellato. “Auspico che la scelta del PD e del M5S di Conte, di dividersi alle elezioni comunali di Roma, possa replicarsi anche a Taranto. La presa di posizione del PD di proporre l’ex ministro Gualtieri quale candidato Sindaco della capitale contro Virginia Raggi, sindaca uscente vicina all’ex premier Conte, potrebbe essere ricambiata, pan per focaccia, a Taranto dove l’uscente è espressione, al contrario, del PD.

Ed a far da sponda al “partito di Conte” – conclude Massimiliano Stellato – potrebbe essere proprio la galassia di liste civiche come Puglia Popolare che oggi affollano, a Taranto, la “casa dei moderati”. Ai posteri, dunque, l’ardua sentenza.”

Correlati

Commenta l'articolo: