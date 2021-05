Di Gregorio (Pd): “Bene Puglia in fascia gialla ma serve responsabilità da parte di tutti”

Nota del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd).

“Da oggi la Puglia torna in fascia gialla. Finalmente i numeri del contagio rallentano e si alleggerisce la pressione sugli ospedali. I sacrifici delle scorse settimane hanno sortito l’effetto desiderato. Bene le riaperture, soprattutto per le classi sociali e le categorie economiche più colpite dalle restrizioni.

Ora, però, non dobbiamo vanificare quanto di buono è stato fatto nei giorni scorsi. Accogliere la zona gialla come un cessato allarme e un liberi tutti non è corretto. Nonostante gli indici in calo, infatti, il virus circola ancora in maniera consistente e il pericolo di nuove varianti incombe su tutti. Occorre, quindi, riprendere le attività con la massima cautela e con grande senso di responsabilità.

Sono sicuro che i pugliesi non vanificheranno questa occasione, già in altre circostanze hanno dato prova di maturità. Questa nuova fase va accolta con entusiasmo, ma allo stesso tempo con la necessaria prudenza. Virologi e scienziati di tutto il mondo dicono che la convivenza con il virus sarà ancora lunga per cui il nostro stile di vita dovrà adattarsi a questa condizione.

Ciò non significa restrizioni e divieti, ma rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e profilassi. Utilizzo della mascherina, distanziamento, pulizia e igienizzazione continueranno ad essere gesti quotidiani per molto tempo.

La guerra contro il covid non è ancora vinta, ma in questi mesi abbiamo ottenuto incoraggianti successi. Il più importante di tutti è il vaccino. La campagna vaccinale finalmente sembra aver ingranato la marcia giusta, ma possiamo e dobbiamo accelerare ancora soprattutto in vista dell’estate. La Puglia è una regione a forte vocazione turistica, bisogna essere pronti alla ripresa. Pronti e responsabili, questo sarà il binomio vincente del nostro successo. Forza Puglia!

