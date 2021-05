Kyma Mobilità: nuove pensiline in città

In questi giorni Kyma Mobilità sta installando in città un nuovo modello di pensilina che, avendo un minore ingombro sul terreno, permette il passaggio delle carrozzine anche sui marciapiedi più stretti.

Infatti le nuove pensiline non hanno installato il laterale come le altre, ma dispongono comunque della comoda seduta metallica e dei cristalli posteriori per proteggere gli utenti dalle intemperie. I tre cestini per la raccolta differenziata, inoltre, sono installati di lato su un apposito paletto.

«Kyma Mobilità ha acquisito questa pensiline – ha spiegato il Presidente Giorgia Gira – per rendere più agevole il passaggio alle carrozzine, sia dei bambini che dei diversamente abili, in corrispondenza delle fermate degli autobus su alcuni marciapiedi, una esigenza segnalataci dai cittadini e dalle associazioni».

«L’Amministrazione Melucci – ha poi commentato Paolo Castronovi, Assessore comunale alle Società partecipate – è impegnata a migliorare l’arredo urbano per rendere finalmente Taranto una città sostenibile a dimensione di cittadino, in cui i diritti dei più fragili siano tutelati».

