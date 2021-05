Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Oggi, nel giorno dedicato alla Festa dell’Europa, anche nella ASL Taranto continuano le vaccinazioni anti-Covid19. Il centro vaccinale di Grottaglie è stato attivo nella mattinata, registrando la somministrazione di 164 vaccini ad altrettanti utenti con età superiore ai 60 anni.

Continuano poi le vaccinazioni presso il drive through allestito al centro commerciale alle porte di Taranto, attivo per tre fine settimana e dedicato alla somministrazione della seconda dose di vaccino agli insegnanti e al personale delle scuole dell’intera provincia. Le persone da vaccinare sono poco più di 12mila e la vaccinazione direttamente in auto permette di velocizzare le operazioni rispetto ai centri vaccinali classici. Ieri, infatti, sono state vaccinate quasi 1.600 persone, mentre oggi, fino alle ore 16, erano già 2.300 le persone vaccinate. L’hub resterà attivo fino alle 20, le risorse messe a disposizione dalla ASL Taranto sono ingenti e, per evitare congestioni e lunghe attese, il personale scolastico è già stato suddiviso in giorni e fasce orarie.

