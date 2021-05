Wedding, l’amministrazione Melucci lancia iniziativa solidale: regala abito a chi non può permetterselo

La settimana scorsa, durante una riunione in Regione Puglia con la partecipazione degli assessori Pier Luigi Lopalco e Alessandro Delli Noci, i rappresentanti del comparto e della filiera del wedding hanno esposto le loro idee per una ripartenza in sicurezza.

È una bella notizia che darà nuovo slancio a uno dei tanti settori che la pandemia ha messo in ginocchio.

L’amministrazione Melucci coglie con favore la notizia e lancia una iniziativa solidale.

“Approfittando di questa notizia – fa sapere l’assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli – vogliamo lanciare una iniziativa a favore di quelle donne che non hanno la possibilità di acquistare l’abito da sposa. E allora chiediamo di donare l’abito che hanno indossato una sola volta a chi non può affrontare quella spesa. Quante vorranno aiutarci potranno portare l’abito nunziale in Piazza Catanzaro n. 66 Centro Polivalente dei Servizi Sociali il mercoledì dalle 15 alle 17. Grazie a quante vorranno donare.”

