USB: ArcelorMittal, sospesi altri lavoratori

“Continuano ad arrivare a pioggia le contestazioni disciplinari con sospensione cautelativa dall’attività lavorativa e comunicazione telefonica precedente al provvedimento.

In particolare sono stati sospesi altri dipendenti per i fatti avvenuti nel giorno di Pasquetta. Malgrado l’Ispettorato del Lavoro abbia dato completamente torto all’azienda, viene attribuita ai lavoratori la “colpa” di essersi salvati la vita e per questo sono chiamati a pagarne le conseguenze.

Il team Ferrucci – Morselli è accompagnato in questo atto di vigliaccheria dagli ingegneri Ancona e Donvito, unici veri responsabili di questa situazione ai danni del più debole. Utilizzando la minaccia occupazionale, cercano infatti di intimorire i lavoratori in modo da ottenere omertà per far sì che quello che accade all’interno della fabbrica non esca. Soprattutto le gravi mancanze che determinano condizioni di sicurezza assolutamente precarie.

Rileviamo che, ogniqualvolta depositiamo una denuncia, con conseguente intervento dell’Ispettorato del Lavoro, scattano sospensioni dall’attività lavorativa, alle quali attribuiamo un chiaro significato ritorsivo.

In tutto ciò il silenzio dei ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, come quello del Presidente di Acciaierie d’Italia, delude le nostre aspettative. Orlando, Giorgetti e Bernabè non hanno finora preso le distanze da quella che vuole a tutti i costi essere la gestione del terrore. Vanno cacciati via da Taranto l’ad Morselli, il Responsabile delle Risorse Umane Ferrucci, e tutti coloro che stanno contribuendo a rendere insostenibile il clima in azienda. Il Governo intervenga o è complice”, scrive Franco Rizzo, Coordinatore provinciale Usb Taranto.

