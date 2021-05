Ufficiale l’ingresso del Comune di Taranto in “Apulia Film Commission”

Dopo quella della giunta comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, è arrivata, nella seduta di venerdì 7 maggio, anche l’approvazione da parte del Consiglio Comunale che sancisce ufficialmente l’ingresso del Comune di Taranto in “Apulia Film Commission”, la fondazione regionale nata con l’obiettivo di attrarre in Puglia il maggior numero di produzioni cinematografiche nazionali e internazionali e di sviluppare la filiera industriale dell’audiovisivo, nonché professionalità e competenze diffuse su tutto il territorio regionale.

«Ringrazio di cuore i consiglieri comunali di maggioranza – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – per aver capito ancora una volta l’importanza di questo ulteriore passo verso lo sviluppo culturale della nostra città. Da questo momento in poi, prende avvio un dialogo stabile e continuo tra la nostra amministrazione e “Apulia Film Commission” che, certamente, contribuirà a portare Taranto al centro del mondo cinematografico nazionale e internazionale.

E siamo felici di come la notizia sia stata accolta dalla città, dal mondo dei lavoratori dello spettacolo, dai sindacati e proprio da “Apulia Film Commission”, che ha sottolineato come la nostra amministrazione, su spinta del Sindaco Rinaldo Melucci, sia stata la prima a comprendere l’importanza di questo passo e, di conseguenza, a fare tutto ciò che era necessario per l’ingresso di Taranto nel mondo del cinema che conta».

