Puglia Popolare: Stellato azzera le cariche a Taranto e provincia per uno slancio del movimento

Ad affermarlo, in una nota, è Massimiliano Stellato, presidente provinciale di Puglia Popolare.

“Le nuove, numerose, adesioni a Puglia Popolare da parte di amministratori locali, anche alla luce degli ormai imminenti appuntamenti elettorali, impongono una riorganizzazione degli incarichi dirigenziali nel nostro movimento.

Ho sentito, a riguardo, il senatore Massimo Cassano, coordinatore regionale, ed abbiamo convenuto di prendere questa importante decisione per dare un ulteriore slancio alla nostra azione politica sul territorio.

Intendiamo, sin d’ora, ringraziare tutti i dirigenti che hanno contribuito alla crescita di Puglia Popolare ed affideremo, a ciascuno di loro, nuovi incarichi di meritata responsabilità politica.

Presenteremo presto – conclude Massimiliano Stellato – in una conferenza stampa dedicata, il nuovo staff direttivo.”

Correlati

Commenta l'articolo: