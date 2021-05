Avvio del fotovoltaico all’impianto di selezione rifiuti Pasquinelli

Entrerà in esercizio lunedì 10 maggio il primo impianto fotovoltaico da 20 Kilowatt che provvederà al fabbisogno energetico dell’impianto di selezione rifiuti Pasquinelli (completamente pubblico e di proprietà di Kyma Ambiente. Il più grande di Puglia).

Produrrà 25mila Kilowatt l’ora l’anno, consentendo all’azienda di risparmiare il 30% l’anno sul costo del consumo di energia elettrica.

Kyma Ambiente, insieme al Comune di Taranto, guarda al futuro e alla piena sostenibilità energetica, oltre che alla tutela ambientale, tanto che è in fase di realizzazione un secondo impianto fotovoltaico da 15 kW che sarà completato entro l’estate, e che permetterà un ulteriore risparmio del 20% l’anno.

Alla cerimonia di avvio dell’impianto fotovoltaico da 20 kW, alle ore 16:30 presso la struttura di Pasquinelli (Contrada La Riccia, strada provinciale per Statte), sarà presente il sindaco Rinaldo Melucci, il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli e l’assessore all’Ambiente e alle Partecipate Paolo Castronovi.

Sempre lunedì 10 maggio sarà recuperata l’iniziativa inizialmente pensata per la Giornata Mondiale della Terra, e rinviata per maltempo lo scorso 22 aprile. Alla presenza delle associazioni di Rete a Raccolta, e in stretta collaborazione con l’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi, saranno piantumati i primi alberi (di 100 in totale) nelle pertinenze dell’impianto Pasquinelli.

