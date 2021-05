Vaccinati tutti i dipendenti comunali e il personale ausiliario impiegati negli asili nido comunali

Si concluderà sabato 8 maggio alle 16, al drive trough allestito dall’Asl nel parcheggio del centro commerciale Porte dello Jonio, la campagna vaccinale del personale educativo e ausiliario che opera negli asili nido comunali e del personale docente e ausiliario delle scuole d’infanzia paritarie in convenzione con il Comune di Taranto.

La prima somministrazione per queste categorie fu effettuata a fine febbraio e coincise con l’apertura dell’hub vaccinale allestito dall’amministrazione Melucci all’interno del PalaRicciardi, risultato ottenuto grazie all’impegno dell’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi.

«Il completamento dei richiami per questa particolare categoria è una grande notizia – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, è il segnale di un progresso che ci porterà gradualmente fuori dall’emergenza che abbiamo vissuto in questi mesi. Siamo contenti di aver contribuito a velocizzare la campagna vaccinale con l’allestimento degli hub nel PalaRicciardi e nella palestra della scuola “Renato Moro”, ora dobbiamo fare in modo che questo impegno sia seguito da un’autentica ripartenza».

(foto di repertorio)

