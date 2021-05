Patrick Zaki cittadino onorario di Taranto, luci accese a Palazzo di Città per difendere i diritti civili

Le luci di Palazzo di Città rimarranno accese, questa sera, per aderire alla campagna nazionale “Una luce per Patrick”, lanciata dall’associazione ALI – Autonomie Locali Italiane.

Un’iniziativa che cade nel giorno in cui il Consiglio Comunale di Taranto ha votato favorevolmente per la cittadinanza onoraria al giovane studente dell’Università di Bologna, di origini egiziane, detenuto ingiustamente da più di un anno senza il diritto a un processo equo.

«Invochiamo la libertà per Patrick – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, sommando la voce della nostra amministrazione alle tante altre che in questi mesi si sono spese affinché fosse riconosciuto il diritto civile del giovane egiziano a manifestare liberamente le proprie idee. La cittadinanza onoraria è un altro passo di questo percorso, iniziato a febbraio con l’esposizione sulla facciata di Palazzo di Città del “Ritratto di parole dedicato a Patrick Zaki”, che culmina stasera con l’adesione alla campagna di ALI. Lo chiediamo anche ai nostri concittadini: mettete alle vostre finestre una candela, servirà a ricordare che la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo non può mai essere giustificata, capita o consentita».

