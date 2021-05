Intensificato il programma di disinfestazione notturna

Prosegue l’intenso programma di disinfestazione notturna in tutta la città, che andrà avanti fino a ottobre. Kyma Ambiente, d’intesa con l’assessore all’Ambiente e alle Partecipate Paolo Castronovi, e su impulso del sindaco Rinaldo Melucci, sta procedendo alle attività di disinfestazione notturna, che nelle prossime settimane verranno intensificate.

Gli operatori, col supporto di specifici mezzi, stanno garantendo la disinfestazione in diverse zone, seguendo il calendario predisposto.

Domani e domenica, 8 e 9 maggio, le operazioni si sposteranno al quartiere Paolo VI, mentre martedì 10 interesseranno il rione Tamburi Croce. Poi Borgo – Tre Carrare – Battisti; Italia Montegranaro; Solito Corvisea; Salinella – Taranto 2; Talsano – Spagnulo – Gennarini; Talsano – Palumbo – San Donato; Lama – Tramontone; San Vito – Carelli; Lido Azzurro – Porta Napoli – Città Vecchia.

«Stiamo rispondendo alle esigenze della città – ha dichiarato il presidente Giampiero Mancarelli – garantendo le attività di disinfestazione in questo periodo in cui le temperature iniziano ad alzarsi».

«Andiamo avanti col programma così come stabilito – ha commentato l’assessore Castronovi -, organizzando le attività in tutti i quartieri per garantire la disinfestazione del territorio».

Correlati

Commenta l'articolo: