Festeggiamenti San Cataldo 2021

Di seguito il programma dei festeggiamenti in onore di San Cataldo.

Sabato 8 maggio

17:30 Liturgia della Parola

presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto.

Consegna del simulacro del Santo Patrono al Sindaco di Taranto il quale metterà sulla statua le chiavi d’argento, segno eccezionale e commemorativo del Giubileo dei 950 anni. Saranno presenti tutti i sindaci dei comuni facenti parte dell’arcidiocesi di Taranto invitati a partecipare alla celebrazione giubilare delle amministrazioni comunali. I sindaci porranno un cero votivo recante lo stemma della propria comunità nel battistero, luogo del ritrovamento delle reliquie di San Cataldo. Alla celebrazione si accede solo su invito.

Lunedì 10 maggio

Sante Messe alle 9.30 e alle 12.00 (Si accede senza pass)

11:00 Commemorazione dell’Invenctio Corporis Sancti Cataldi

presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto.

L’arcivescovo partendo dalla cappella del Santissimo Sacramento con il Capitolo Metropolitano, raggiungerà il battistero, luogo del ritrovamento del corpo di San Cataldo nel 1071. Qui riceverà la crocetta aurea, prezioso del corredo funebre, con l’incisione “Cataldus” che facilitò il riconoscimento del santo. Monsignor Santoro, in memoria del “soave odore” promanato dal sepolcro quando fu rinvenuto 950 anni fa, porrà un braciere con l’incenso, poi recandosi in processione all’altare maggiore presiederà la liturgia della Parola e benedirà l’assemblea con la crocetta aurea. Per partecipare alla celebrazione non vi è bisogno di pass. (Si accede senza pass)

18:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S. E. R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto

con la partecipazione dei Vescovi della Metropolia.

Per partecipare alla celebrazione vi è bisogno di un pass-invito da richiedere

alla segreteria del comitato (3334122066)

20.30 Inno San Cataldo,

concerto della Grande Orchestra di Fiati Santa Cecilia Città di Taranto, diretta dal M° Giuseppe Gregucci con la partecipazione del soprano Daniela Abbà e del Tenore Cataldo Caputo.

Tutti gli eventi saranno ripresi e trasmessi sulla pagina Facebook Basilica Cattedrale, sul canale Youtube Arcidiocesi di Taranto. Le tv possono replicare gratuitamente il segnale scrivendo a direttore@nuovodialogo.com. Si annotano i minutaggi degli eventi per poter predisporre correttamente il palinsesto.

Sabato 8 maggio

17:30 Liturgia della Parola

presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto. Durata 110 minuti

Lunedì 10 maggio

11:00 Commemorazione dell’Invenctio Corporis Sancti Cataldi

presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto. Durata 60 minuti

18:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S. E. R. Mons. Filippo Santoro. Durata 120 minuti

20.30 Inno San Cataldo, concerto. Durata 60 minuti

Correlati

Commenta l'articolo: