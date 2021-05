Ecobonus, delibera per rifare il look ai palazzi

“Abbiamo approvato in consiglio comunale la delibera che riguarda il bonus facciate 2021 che darà la possibilità ai proprietari di immobili ricadenti nelle aree individuate dalla norma di rifare il look ai loro palazzi godendo di un notevole beneficio economico. Siamo particolarmente soddisfatti per l’approvazione della delibera per la quale avevamo chiesto un’accelerazione dei tempi perché la riteniamo di estrema importanza per diversi fattori.

Diamo infatti linfa ad uno dei settori primari della nostra economia, l’edilizia, che è motore dello sviluppo e leva per l’occupazione. A beneficiare degli effetti del bonus facciate non saranno solo i cittadini che potranno effettuare il restyling dei loro palazzi usufruendo di un importante contributo statale ma anche e soprattutto il decoro urbano della città.”

I consiglieri comunali

Emidio Albani

Piero Bitetti

Vittorio Mele

Italia in comune

Cosimo Cotugno

Taranto bene comune

Salvatore Brisci

Centristi per Taranto

