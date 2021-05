Duc Laterza nel segno della continuità: alla guida confermato Luigi Traetta

Confermato alla presidenza del distretto urbano del commercio di Laterza Luigi Traetta. E’ il risultato dell’intensa attività svolta dal Duc laertino, che ha centrato l’obiettivo di avvicinare l’amministrazione comunale agli operatori del commercio, del turismo e dell’artigianato, incrementando la vis attractiva dell’area di riferimento e valorizzando l’offerta commerciale insieme alla qualità ambientale ed alla sua accessibilità.

Il distretto di Laterza si è contraddistinto per la capacità di intercettare fondi pubblici, accedendo in particolare alle risorse dei due bandi regionali riservati ai distretti del commercio, attraverso i quali sono stati realizzati prima il piano strategico e, successivamente, numerose iniziative nel campo della formazione e dell’innovazione, ma anche del marketing territoriale, dell’arredo urbano e delle infrastrutture. Il distretto urbano del commercio di Laterza è stato, inoltre, tra i pochissimi ad avere accesso ai fondi della misura Puglia365, a cura dell’assessorato regionale al turismo, con un progetto denominato “Pane Nostrum” e finalizzato alla valorizzazione della più importante produzione tipica del territorio: il pane di Laterza.

Così il Presidente Traetta: “Fondamentale e preziosa è stata in questi anni la collaborazione con il Comune di Laterza, che non ha mai fatto mancare il pieno sostegno alle attività del distretto: il Duc è stato infatti puntualmente coinvolto nelle iniziative rientranti nella programmazione amministrativa”.

Chiara l’intenzione dell’ente pubblico di cementare ed intensificare ulteriormente questa sinergia, sulla base della considerazione secondo cui il distretto è un importantissimo strumento di valorizzazione e promozione dell’offerta territoriale. Ciò è stato ampiamente confermato dal neo delegato al Commercio Erasmo Tamborrino che è stato eletto nel consiglio direttivo in rappresentanza della amministrazione comunale.

“Ringrazio il Sindaco Franco Frigiola per avermi designato quale rappresentate del Comune di Laterza nel consiglio direttivo del DUC, e confermo l’impegno dell’amministrazione comunale nell’attuazione degli obiettivi identificativi del DUC stesso: l’aggregazione tra i commercianti, la promozione dei prodotti del territorio, il potenziamento delle relazione tra commercio e turismo locale, il miglioramento degli spazi pubblici attraverso la riqualificazione urbana. I Distretti del Commercio permettono certamente di promuovere l’attrattività e la competitività delle imprese locali, ma anche di innescare positive dinamiche economiche, sociali e culturali. Centrale è una politica di comunicazione integrata del Distretto che possa raccontare in modo incisivo l’identità del nostro territorio, con il contributo ed il coinvolgimento di tutte le parti interessate”.

