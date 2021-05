BRT, nuovo incontro in videoconferenza tra l’amministrazione Melucci (rappresentata dall’assessore Gianni Cataldino e dai dirigenti Simona Sasso e Michele Matichecchia), il dottor Luca Di Domenico di Cassa Depositi e Prestiti e il gruppo di tecnici e consulenti del Comune da una parte, e i progettisti di Idon dall’altra.

Importante videoconferenza per affrontare e risolvere le criticità insorgenti, anche in ragione della particolare morfologia della nostra città, e arrivare a soluzioni definitive per un’opera di infrastrutturazione e mobilità urbana tra le più importanti in Europa. Sono stati affrontati anche i temi rivenienti dal potenziamento della stazione Nasisi e della nascita del polo sanitario San Cataldo.

