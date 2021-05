Borraccino: “Taranto tappa settimanale delle crociere MSC”

“Giunta mercoledì scorso a Taranto la prima nave da crociera MSC, con oltre 500 passeggeri a bordo: un evento eccezionale frutto di un proficuo lavoro portato avanti in questi anni dalle istituzioni locali e in primis dal sindaco Melucci ( Ecosistema Taranto). Esprimiamo la nostra soddisfazione per questa eccellente novità che interessa la nostra città capoluogo.

Anche come Regione Puglia, da anni, col presidente Emiliano, stiamo attenzionato l’infrastruttura “porto” della città di Taranto, estremamente convinti delle sue potenzialità occupazionali. Esso rappresenta la risorsa da rilanciare, e grazie anche al turismo crocieristico ciò può avvenire a 360 gradi.

Richiamare a Taranto centinaia di turisti alla settimana che visitano i resti archeologici della Magna Grecia, il MarTa, il duomo di San Cataldo, il castello Aragonese, le nostre bellezze paesaggistiche, il mare, ma anche l’entroterra, è qualcosa di straordinario, poiché cominciano a concretizzarsi finalmente quei modelli di sviluppo alternativi alla monocultura industriale che possono trovare nella blu economy una sponda.”

Lo scrive Mino Borraccino, Consigliere del Presidente Emiliano per l’attuazione del Piano Taranto.

