Associazione PER, nuova sede circoscrizionale

“L’Ass. Politica P.E.R. Taranto ( PASSIONE – ETICA – RESPONSABILITÀ), seguendo la proposta avanzata da alcuni consiglieri comunali, che sappiamo trova già il consenso da parte dell’amministrazione, auspica che possa essere a breve individuata una nuova sede della circoscrizione di Talsano/ Lama/S.vito. La sede attuale, situata su corso Vittorio Emanuele a Talsano, risulta essere inadeguata sotto diversi aspetti. L’ipotesi più fattibile e ottimaleè quella di spostarla presso la struttura comunale del “ MIO MERCATO”, in Talsano. In tale struttura, ad oggi in parte inutilizzata, c’è la disponibilità di ampi locali comodi e servita da ampi spazi per parcheggio. Inoltre, la stessa, risulterebbe facilmente accessibile a tutti i cittadini ed in particolare anche ai portatori di handicap, in considerazione del fatto che l’intera struttura è ubicata su un unico livello rispetto all’attuale disposta su tre piani senza ascensore.

“Una soluzione questa che permetterebbe una più fluida e confortevole accessibilità da parte dei cittadini e un considerevole risparmio in termini economici , considerato che l’attuale sede della circoscrizione è in fitto”.( Cosimo Minzera coord. Ass. P.E.R. Taranto – Sonia Fornaro consigliera commissione pari opportunità del comune di Taranto)”.

Correlati

Commenta l'articolo: