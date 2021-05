Turismo e trasporti, Caroli: “Per far ripartire il settore serve vaccinare tutti gli operatori”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.

“Turismo e Trasporto, due T che non possono non viaggiare insieme: il primo non è possibile senza l’altro. Per questo oggi in Commissione regionale ho invitato i responsabili di Sanità e Turismo a prevedere la vaccinazione di chi lavora nei trasporti, pubblici o privati, a servizio del turismo. Solo per fare qualche esempio: se le navi da crociera stanno tornando ad attraccare ai nostri porti (ieri a Taranto la prima) non possiamo non immaginare che chi si occupa dei tour, con i pullman ‘gran turismo’, nelle splendide località pugliesi non debba essere vaccinato, così come i taxisti e gli autisti ‘Noleggio Con Conducente’. Tutto l’indotto deve lavorare in sicurezza, compresi autisti e macchinisti delle aziende di trasporto regionale pubblico.

Infine, se per la Puglia Turismo è anche agro-alimentare, così come è stato ribadito in Commissione, a essere vaccinato deve essere anche non solo il trasporto, ma anche la forza lavoro delle aziende agricole. Insomma tutto il tessuto produttivo che rende la nostra regione attrattiva non solo per le belle naturali, ma anche gastronomiche. E dobbiamo farlo in fretta visto che siamo già al 6 maggio e la stagione turistica è alle porte”.

