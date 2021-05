Riavvio attività al Bosco delle Pianelle

Al Bosco delle Pianelle tornano escursioni, laboratori per bambini, teatro in natura, noleggio mountain bike, passeggiate con l’asino e concerti d’archi

Dal 3 maggio sono stati riavviati i servizi di accoglienza al pubblico della Riserva Bosco delle Pianelle con affidamento alla Cooperativa Serapia, soggetto selezionato con avviso pubblico n.4 dell’11.01.2021.

Ogni giorno, quindi, sarà possibile noleggiare le mountain bike per esplorare il bosco in autonomia ed utilizzare l’area barbecue in tutta sicurezza presso la Foresteria.

Alla Cooperativa Serapia, organizzazione dedita alla fruizione di parchi e riserve naturali, all’educazione ambientale e al turismo rurale e naturalistico, oltre alla gestione del Centro Visite è stata affidata, per il triennio 2021 – 2024, la gestione dei locali della Foresteria, struttura comunale già restaurata negli anni scorsi e dove è possibile soggiornare, in tenda o in camera, fare barbecue e organizzare campi estivi.

La riapertura dei servizi da’ seguito all’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale per strutturare sempre meglio i servizi dell’area protetta, risorsa naturalistica ed ambientale ora più che mai fondamentale per rigenerarsi a contatto con la natura.

“Ripartono finalmente le attività al Bosco delle Pianelle, risorsa preziosa della nostra Città, che in questi anni ha saputo farsi apprezzare di numerosissimi visitatori che trovano in questo luogo un’occasione privilegiata di contatto con la natura. Il nuovo progetto vede in prima Linea la Cooperativa Serapia e numerosi validi partner, con la loro collaborazione puntiamo a far crescere e sviluppare ancora di più le potenzialità di questo posto meraviglioso, moltiplicando le iniziative e favorendone la fruizione da parte dei cittadini e dei turisti.”- Valentina Lenoci Assessore all’Ambiente.

L’affidamento vede il coinvolgimento di numerosi soggetti partner che a vario titolo contribuiranno alla realizzazione di attività ludico – ricreativo e sostenibili all’interno dell’area protetta.

Insieme alla Cooperativa Serapia sono coinvolti Onirica Teatro, I Classici per Caso, il Circo Laboratorio Nomade, la condotta Slow Food Trulli e Grotte, la Pro Loco Martina Franca, il WWF Trulli e Gravine, il circolo Legambiente Valle d’Itria, il FAI delegazione Taranto, l’ASD Shanti Sadhana, l’associazione culturale Punto Lento, l’associazione Magica Valle d’Itria che riunisce le strutture extra-alberghiere della Valle d’Itria, l’ASD Il Piccolo Ranch e il SER Martina Franca.

Il Bosco delle Pianelle si estende su 1200 ettari, metà dei quali sono distribuiti tra vari proprietari terrieri e i conduttori di aziende agricole a prevalente attività zootecnica. Al fine di valorizzare le attività imprenditoriali prossime alla Riserva Naturale sono state coinvolte le aziende agricole Masseria Cappella, Masseria Le Pianelle, il bioagriturismo La Casa degli Uccellini, Masseria Signora e Il Giardino dei Semplici.

In attesa di ripartire con la programmazione estiva di teatro itinerante, di passeggiate a passo d’asino, di escursioni all’alba con colazione nel bosco, al tramonto in masseria fino alla grotta del Sergente Romano, di concerti di violini, viola e violoncello, di escursioni a cavallo, di cacce al tesoro e di laboratori per bambini, il fine settimana dell’8 e del 9 maggio la Cooperativa Serapia organizza i seguenti appuntamenti:

– sabato 8 maggio ore 17.00

SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI DEL BOSCO

passeggiata e laboratorio per famiglie e bambini per scoprire le tracce degli animali selvatici lungo i sentieri del bosco

– domenica 9 maggio ore 9.30

COLAZIONE DI PRIMAVERA CON LE ORCHIDEE SPONTANEE

colazione presso il bioagriturismo La Casa degli Uccellini e passeggiata per conoscere la straordinaria varietà delle orchidee spontanee della Murgia

Il Centro Visite Bosco delle Pianelle, raggiungibile dalla ex S.S. 581 Martina Franca – Massafra al km. 14 + 900, è aperto tutti i giorni per fornire informazioni sui sentieri e sulle attività in programma, per il noleggio delle mountain bike e per l’utilizzo dell’area barbecue.

Tutte le escursioni e gli eventi in programma sono su prenotazione e consultabili sui siti web www.cooperativaserapia.it – www.riservaboscopianelle.it e sulle pagine Facebook Bosco delle Pianelle e Cooperativa Serapia.

info@riservaboscopianelle.it.

(foto di repertorio)

