Tessitura di Mottola, venerdì presidio davanti alla Prefettura

“Venerdì mattina Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno organizzato un presidio dei lavoratori della Tessitura di Mottola davanti alla Prefettura di Taranto, perché l’azienda non intende anticipare la cassa integrazione. Di seguito il testo della richiesta di convocazione.

Sono passati ormai due mesi da quando il gruppo Albini proprietario dello stabilimento della Tessitura di Mottola, ha dichiarato di voler procedere alla liquidazione tecnica dello stabilimento tarantino, con la conseguente messa in libertà delle 118 unità lavorative presenti nel sito produttivo.

Nonostante i diversi momenti di rivendicazione sindacale, uniti a quelli di confronto con la proprietà, alcuni dei quali affrontati sui tavoli istituzionali della Task Force regionale all’occupazione e della IV commissione regionale, ad oggi continuano ad insistere insicurezza e mancanza di risposte.

A questa condizione di per sé difficile, si aggiunge la volontà del gruppo Albini di non voler anticipare i ratei di cassa integrazione con causale covid, relativa all’ultimo decreto sostegni, creando di fatto una sperequazione tra i lavoratori della provincia di Bergamo (dove il gruppo possiede un altro stabilimento e dove la cassa integrazione viene regolarmente anticipata) ed i lavoratori di Mottola.

E’ evidente che questa condizione crea disagio tra i lavoratori che non vedono spiragli di miglioramento della vertenza, ma altresì crea disperazione tra le persone che non riescono a garantire economicamente le loro esistenze e le proprie famiglie.

Per queste ragioni, si chiede un urgente incontro e si comunica inoltre che in data 7 maggio a partire dalle ore 9 e fino alle ore 12 sarà organizzato un presidio dei lavoratori davanti la Prefettura.”

Per Filctem-CGIL Giordano FUMAROLA

Per Femca-CISL Emiliano GIANNOCCARO

Per Uiltec-UIL Amedeo GUERRIERO

