Pulizia, igiene e decoro: Kyma Ambiente ha moltiplicato gli sforzi con l’arrivo dei turisti

Con l’arrivo di centinaia di turisti a bordo della nave da crociera MSC Seaside, Kyma Ambiente, come predisposto dal sindaco Rinaldo Melucci, ha moltiplicato gli sforzi per garantire pulizia, igiene e decoro in Città Vecchia e nel Borgo.

Gli operatori, già alle prime luci dell’alba di oggi, hanno proceduto a una intensa e profonda attività di pulizia e igienizzazione di vicoli e piazze, oltre alla raccolta dei rifiuti e allo svuotamento dei cestini.

Col supporto di numerosi mezzi è stato effettuato anche il lavaggio delle postierle e delle zone dove era previsto l’afflusso dei croceristi.

È stato predisposto, inoltre, un servizio di controllo delle mini-isole ecologiche ingegnerizzate nel centro storico e nell’area di piazza Garibaldi, grazie al contributo dei volontari di Rete a Raccolta.

Più di dieci volontari in pettorina arancione hanno presidiato le postazioni e le vie principali, per dare un contribuito concreto in una giornata così importante per Taranto.

Straordinaria, infine, la collaborazione degli abitanti di Città Vecchia.

«Kyma Ambiente è stata protagonista di questa storica giornata per Taranto – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – moltiplicando gli sforzi e le energie per garantire la pulizia e il decoro. Grazie ai nostri operatori per l’impegno, e grazie ai volontari di Rete a Raccolta. Taranto, oggi, è sempre più consapevole delle sue bellezze e delle sue potenzialità».

