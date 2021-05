MSC Crociere a Taranto, Casartigiani: «Una bella pagina per la città»

Casartigiani Taranto da il suo benvenuto a Msc Crociere. La nave Seaside ha effettuato questa mattina il primo approdo in città. Ogni mercoledì, fino al 10 novembre, la compagnia di navigazione toccherà il porto di Taranto.

«È una giornata importante che darà la possibilità ai passeggeri di conoscere le potenzialità del territorio e ai cittadini di riscoprirsi abitanti di una città fortemente apprezzata – commenta il segretario provinciale Stefano Castronuovo – L’arrivo di Msc Crociere segna l’inizio di un percorso di valorizzazione turistica della città e sviluppo di un modello economico alternativo alla grande industria».

Casartigiani Taranto plaude quindi all’impegno dell’Autorità portuale di sistema del Mar Ionio e dell’Amministrazione comunale per il risultato raggiunto.

«Ci complimentiamo per il lavoro svolto. – aggiunge Castronuovo – È una grande opportunità per Taranto e ci auguriamo che la città intera riesca a coglierne l’importanza. Taranto ha tutte le carte in regola per affermarsi come destinazione turistica d’eccellenza nel Mediterraneo.

L’auspicio è che da qui ai prossimi anni ci sia uno sviluppo crescente del traffico crocieristico, in piena collaborazione anche con le attività che la Taranto Cruise Port andrà a realizzare sul territorio. È fondamentale, in quest’ottica, accelerare i lavori di completamento del terminal crocieristico, un’opera che fornirà un servizio essenziale per le attività di supporto a migliaia di passeggeri che giungeranno nel porto di Taranto».

