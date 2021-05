Taranto mostra l’immagine più bella di sé ai croceristi della supernave Msc Seaside che avranno la possibilità di ammirare i suoi luoghi ricchi di storia e fascino oltre al suo inestimabile patrimonio naturale.

Kyma Servizi ha avviato la manutenzione straordinaria delle fontane di piazza Ebalia e piazza Fontana che per la loro collocazione rappresentano il biglietto da visita per i turisti che arrivano per la prima volta in città.

La “Rosa dei venti” e la struttura monumentale di piazza Fontana rappresentano dei beni di inestimabile valore storico culturale. Obiettivo dell’amministrazione Melucci è preservarle e sottoporle ad una costante ed adeguata manutenzione che necessita però della collaborazione dei cittadini affinché vengano risparmiate da abitudini scorrette come l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

