Gruppo Italia in Comune: migliorare raccolta rifiuti

“La città di Taranto nel giro di un anno e mezzo ha compiuto passi da gigante nella gestione dei suoi rifiuti solidi urbani. La raccolta ha infatti subìto profondi cambiamenti nei quartieri periferici arrivando pochi mesi fa a toccare anche il centro cittadino e la città vecchia. E con l’avvio del servizio la percentuale di raccolta differenziata è cresciuta sensibilmente togliendo alla città la maglia nera in questo specifico settore. Ad oggi, nonostante i notevoli sforzi compiuti al fine di addivenire ad una gestione efficace ed efficiente del servizio, è necessario rivedere le modalità di raccolta in alcuni quartieri e apportare delle migliorie in altri.

Riteniamo pertanto urgente l’adeguamento del vigente piano industriale sperimentale dei rifiuti che apporti modifiche finalizzate a migliorare il servizio ed aumentare la percentuale di raccolta differenziata estendendola a tutti i quartieri e in particolare per quel che concerne i rifiuti prodotti dagli esercenti nelle zone ad alta densità commerciale.”

Nota dei consiglieri comunali:

Emidio Albani

Piero Bitetti

Vittorio Mele

Italia in comune

Mimmo Cotugno

Taranto bene comune

Salvatore Brisci

Centristi per Taranto

