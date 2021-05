Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 14 del 5 maggio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 59 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 26 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 25 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 8 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 55 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 51 presso il reparto di Medicina;

· n. 4 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 50 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 41 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 34 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 15 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 11 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 26 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati n. 3 decessi.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Continua la campagna vaccinale anche in provincia di Taranto dove circa una persona su tre ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19.

Quasi 140mila persone (il 25% della popolazione residente, inclusi quindi anche gli under16 che attualmente non possono essere vaccinati per mancanza di un vaccino adatto), infatti, hanno completato il proprio ciclo di vaccinazione, mentre sono 53mila (9%) quelle che hanno già ricevuto solo la prima dose.

Nella giornata di ieri, sono state somministrate in totale quasi 4.550 dosi, suddivise tra circa 3mila prime dosi e il restante seconde dosi. Oltre al lavoro incessante degli hub nel capoluogo e in provincia, nei quali si vaccina gran parte della popolazione, continua il lavoro dei medici di medicina generale e dei medici ASL per le vaccinazioni a domicilio e presso i propri ambulatori: sono infatti oltre seicento le persone più anziane o fragili che hanno ricevuto il vaccino in una sola giornata grazie all’intervento dei medici del territorio.

Stamattina, invece, questa la situazione negli hub vaccinali operativi: per la prima dose, a Taranto, 384 persone vaccinate presso la SVAM e 81 al Palaricciardi; 217 a Martina Franca, 214 a Grottaglie, 258 a Manduria; 305 a Massafra e 231 a Ginosa. A queste si aggiungono 215 seconde dosi somministrate a Taranto.

Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, in visita presso l’hub vaccinale della Scuola Volontari Aeronautica Militare

Questa mattina S.E.R. Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, ha visitato l’hub vaccinale allestito all’interno della Scuola Volontari Aeronautica Militare grazie alla collaborazione con N.S.P.-A./S.O.C. di Taranto (NATO Support and Procurement Agency), Azienda Sanitaria Locale e Protezione Civile.

Monsignor Marcianò, dopo aver impartito una solenne benedizione alle strutture e agli operatori del Presidio, si è fermato a salutare i numerosi cittadini in attesa della vaccinazione rivolgendo loro parole di conforto e di speranza e, dopo aver espresso il proprio ringraziamento al personale sanitario, ha voluto sottolineare l’importante lavoro sinergico che stanno svolgendo tutte le Istituzioni impegnate.

La direzione della ASL Taranto ringrazia Monsignor Marcianò per la sua visita, ricordando come, quando si parla di malattia, la scienza non perde alcun primato se viene affiancata dalla fede che è in grado di generare conforto e coltivare la speranza, utili per affrontare le cure.

