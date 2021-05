Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale a Taranto e provincia, dove sono state superate le 186 mila inoculazioni, di cui oltre 137 mila prime dosi e circa 49 mila seconde dosi.

Ha avuto un grande successo, sabato 1 e domenica 2 maggio, l’iniziativa di vaccinazioni degli over 60 in modalità drive trough presso il Centro Commerciale “Porte dello Jonio” di Taranto. Nella sola giornata di ieri, sono stati oltre 700 i cittadini convenuti per ricevere la prima dose.

Oggi, 3 maggio, così come anche nei prossimi giorni fino a venerdì 7 maggio, tutti gli hub vaccinali della provincia sono aperti mattina e pomeriggio. Questa mattina sono state somministrate complessivamente 1.967 dosi di vaccino, di cui 1.805 prime dosi e 162 seconde dosi. Più nel dettaglio, sono state eseguite 401 vaccinazioni con prima dose alla SVAM di Taranto, 94 al Palaricciardi di Taranto, 205 all’hub di Martina Franca, 230 all’hub di Grottaglie, 216 all’hub di Manduria, 303 all’hub di Massafra e 356 all’hub di Ginosa. Hanno completato la vaccinazione, ricevendo la seconda dose: 107 persone al Palaricciardi, 43 a Massafra e 12 a Ginosa.

