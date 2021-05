E’ stato trasportato al Perrino di Brindisi, presso il reparto Grandi Ustionati, il 33enne extracomunitario avvolto dalle fiamme sviluppatesi per cause in via di accertamento in un hotel in disuso di Taranto, dove l’uomo, un senzatetto originario del Mali, si era riparato per la notte. Sul posto, i Vigili del Fuoco e i carabinieri che seguono le indagini per stabilire eventuali responsabilità.

