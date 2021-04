UGL Metalmeccanici: ripartenza Tubificio ERW

“La Direzione della neocostituita Acciaierie d’Italia ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali che, a partire da mercoledì 5 maggio p.v. sarà avviata la produzione al tubificio ERW.

La produzione sarà articolata su 5 turni settimanali e inizialmente dovrebbe prevedere la tubificazione di tubi scorta da 12″.

A partire da lunedì 3 maggio p.v. sarà previsto il rientro al lavoro per 32 unità lavorative e dal giorno successivo rientreranno altri 43 lavoratori, (28 di esercizio e 15 di manutenzione).

La Segreteria Provinciale di Taranto della UGL Metalmeccanici auspica che, dopo innumerevoli rinvii, questa sia la volta buona per iniziare una nuova fase industriale attraverso una concreta continuità operativa espressione di una reale volontà di riacquisire una fetta di mercato importante ed estremamente redditizia che, per incompresibili motivazioni, si era scelto di abbandonare.”

Nota della Segreteria Provinciale UGL Metalmeccanici Taranto

Correlati

Commenta l'articolo: