Sinergia tra Anas e Comune di Taranto in attività di pulizia della SS172 

Sono state avviate le operazioni di pulizia del sottopasso della strada statale 172 “Dei Trulli” a Taranto e provincia. In piena collaborazione e sinergia con le amministrazioni locali e col supporto dei mezzi di Kyma Ambiente, si sta procedendo allo sgombero di grandi ed ingombranti quantità di rifiuti abbandonati ai bordi della rete stradale extraurbana, in particolare all’altezza dello svincolo per Statte (TA).

Il tratto di Strada Statale gestito da ANAS, attraversa anche il territorio comunale di Statte. Grazie all’accordo tra Anas, nella persona dell’ing. Vincenzo Marzi, Comune di Taranto, nella persona del sindaco Rinaldo Melucci, e Kyma Ambiente, nella persona del presidente Giampiero Mancarelli, è stato possibile procedere ai lavori di rimozione (affidati a Kyma Ambiente) e pulizia del sottopasso (affidati ai dipendenti ANAS). Le attività, proseguiranno, per ridare decoro e rispettabilità ai confini dei centri abitati, spesso utilizzati come discariche abusive.

L’obiettivo di Anas e degli Enti locali è quello di affrontare il fenomeno, con la prevenzione e la sorveglianza del territorio, poiché abbandonare i rifiuti in strada è reato e il divieto è contenuto nel Testo Unico sull’ambiente (D. lgs. 3 aprile 2006 numero 152) all’articolo 192. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Correlati

Commenta l'articolo: