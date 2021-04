Parte lo Sportello Telematico Funzionale, aperte le iscrizioni agli albi dei Giudici Popolari

La sezione “Servizi Online” del sito istituzionale del Comune di Taranto si arricchisce con una nuova funzionalità.

È già disponibile, infatti, lo Sportello Telematico Funzionale (https://sportellotelematico.comune.taranto.it), interfaccia per gli utenti che debutta con la presentazione della domanda di iscrizione agli albi dei Giudici Popolari.

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Taranto che non sono ancora iscritti e siano in possesso dei requisiti, stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 12, potranno iscriversi utilizzando lo Sportello Telematico Funzionale entro il 31 luglio 2021.

La domanda va redatta secondo quanto indicato nel relativo modello, per l’accesso alle pagine è necessaria l’autenticazione tramite SPID. Non saranno ammesse domande pervenute in modalità cartacea.

Possono presentare la richiesta i cittadini italiani di età compresa tra 30 e 65 anni, che godono dei diritti civili e politici. Per l’iscrizione nell’albo dei Giudici popolari per la Corte d’Assise è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore e per la Corte d’Assise d’Appello è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio e i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

