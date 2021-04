MM: sospensione drive through di Massafra, inizio supporto al centro vaccinale

Il 29 aprile u.s., nell’ambito dell’operazione “Igea” voluta fortemente dal Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini e condotta con la regia del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa, il personale militare sanitario e logistico della Marina Militare del Drive Through Difesa di Massafra (Taranto), ha sospeso l’attività di prelievo tamponi molecolari per partecipare alla campagna vaccinale presso il Centro di Vaccinazione attivato nel Palazzetto dello Sport di Massafra.

L’attività si svolge sempre con il coordinamento dell’Ufficiale Coordinatore Regionale, il Capitano di Vascello (SAN) Salvatore MENDICINI.

Continua senza sosta il contributo della Difesa e della Marina Militare nella lotta alla Pandemia Covid 19 lungo le tre direttrici: prevenzione e tracciamento, degenza e cura e profilassi vaccinale.

