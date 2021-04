Manifestazione Usb domani 1 maggio in Piazza Lo Jucco a Talsano

L’Unione Sindacale di Base di Taranto sceglie di ritrovarsi in piazza in occasione della Festa del Lavoro 2021 per riflettere su questioni ancora aperte, come il licenziamento di Riccardo Cristello e la libertà di espressione del lavoratore spudoratamente violata, ma anche l’eterno dilemma tra salute e lavoro, e la lotta delle donne e dei lavoratori di Taranto per vedere riconosciuti e rispettati i diritti fondamentali.

Parteciperanno all’iniziativa i senatori Barbara Lezzi e Mario Turco, il capogruppo Pd della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati Ubaldo Pagano, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione, l’avvocato Mario Soggia, legale dell’Usb, Romina Fabbretti, Usb Alitalia, Luca Curci, Usb Aqp, Alessandro D’Amone, Usb Acciaierie d’Italia, Gianni Palazzo, Usb Sanità, Stefania Petraro in rappresentanza di Giustizia per Taranto e Amedeo Zaccaria, padre di Francesco, operaio morto a causa del crollo della gru spazzata via dall’uragano del 28 novembre del 2012.

L’incontro sarà anche occasione per fare il punto sulla grande vertenza Arcelor Mittal, a pochi giorni dai due presidi romani.

L’appuntamento è in piazza Jucco, a Talsano, a partire dalle 10.00.

