Incidente mortale al porto. Rizzo (Usb): “Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia”

“Quello che è accaduto oggi al quarto sporgente del porto di Taranto ripropone in tutta la sua crudezza il tema della sicurezza, in un luogo che già in passato è stato teatro di incidenti sul lavoro”. Il coordinatore provinciale dell’Usb Taranto Franco Rizzo interviene sulla tragedia costata la vita ad un dipendente dell’impresa Peyrani Sud.

“Come accade ogni volta in queste circostanze, si riapre la discussione sulla sicurezza, discussione che però sembra essere destinata poi puntualmente a spegnersi con un nulla di fatto”. “Siamo fortemente amareggiati -conclude Rizzo – per questa morte bianca che segna ancora una volta la nostra terra. Manifestiamo la nostra commossa vicinanza alla famiglia della giovane vittima sul lavoro”.

Correlati

Commenta l'articolo: