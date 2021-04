Il 3 maggio (H)Open Day di Fondazione Onda sulle Malattie Reumatiche

Il 3 maggio l’ospedale SS. Annunziata aderisce all’(H)Open Day di Fondazione Onda sulle malattie reumatiche, quest’anno alla sua terza edizione. In linea con le disposizioni emergenziali, l’evento si svolge in modalità online con contributi video fruibili h24.

Lo scopo dell’iniziativa, che si svolge in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, è fornire informazioni utili sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche, con un’attenzione particolare per il mal di schiena.

Il SS. Annunziata, presidio ospedaliero ormai fidelizzato della rete nazionale Bollini Rosa, presenta due contributi video. Il dr. Stefano Carlucci, dirigente medico del reparto di Ortopedia e Traumatologia, parla del “mal di schiena”, problematica che affligge circa il 10% della popolazione mondiale e con maggiore incidenza nelle donne, dovuta a fattori prettamente femminili quali il ciclo mestruale, l’osteoporosi e la gravidanza. Il dr. Antonio Marsico, dirigente medico reumatologo, focalizza l’attenzione sui dolori lombari, che colpiscono indistintamente uomini e donne soprattutto a partire dai 30 anni in poi, e che hanno un notevole impatto sullo stile di vita quotidiano.

Secondo i dati della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane età, arrivando a compromettere la qualità della vita e la salute riproduttiva. Diagnosi precoci, abitudini corrette e trattamenti adeguati possono impedire conseguenze articolari. In particolare, il mal di schiena è un sintomo molto diffuso ma spesso sottovalutato e quindi non correttamente diagnosticato. La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica reumatologica.

I video tutorial sono disponibili sul canale YouTube istituzionale Asl Taranto e, da domani (1 maggio), anche sul profilo Facebook ASL Taranto. Per informazioni generali sul progetto (H)Open Week di ONDA, si può visitare il sito www.bollinirosa.it.

