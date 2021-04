Fastweb e il Comune di Taranto per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini

Aperte da oggi le iscrizioni. Fastweb e il Comune di Taranto hanno avviato una partnership per lo sviluppo delle competenze digitali sul territorio attraverso Fastweb Digital Academy, la scuola nata a Milano nel 2016 in collaborazione con Cariplo Factory per promuovere l’alfabetizzazione digitale dei cittadini e dei professionisti.

«Il digitale è la chiave di sviluppo per il paese e l’emergenza coronavirus ha contribuito a rafforzare questa consapevolezza – ha dichiarato Elena Marchetto, Head of Institutional Relations di Fastweb –. Ora però dobbiamo impegnarci per rendere la rivoluzione digitale inclusiva e fare in modo che ognuno abbia le competenze necessarie per affrontare questo cambiamento. La collaborazione tra Fastweb Digital Academy ed il Comune di Taranto ha proprio l’obiettivo di accompagnare le persone nell’apprendimento delle nuove skill digitali generando una crescita personale e professionale per lo allo sviluppo del tessuto produttivo tarantino».

«L’amministrazione Melucci, in collaborazione con la Fastweb Digital Academy, sostiene la trasformazione digitale – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, questo significa imboccare la via più rapida ed efficace per dare sostenibilità alla città di Taranto e liberare risorse da investire sulla crescita. Con la pandemia abbiamo toccato con mano la necessità di andare verso sistemi flessibili, interconnessi, capaci di mettere in contatto diverse persone da diversi luoghi con piattaforme di accesso a una specifica sede».

«Pensare di tornare alla normalità del prima – ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli –, significa ignorare le difficoltà di crescita e innovazione che penalizzano da tempo il nostro territorio e sottovalutare la lezione che l’emergenza ci ha impartito. Dobbiamo andare verso sistemi ibridi fra fisico e digitale: un percorso che va consolidato e sostenuto da un processo di sviluppo delle competenze a tutti i livelli della società».

I corsi messi a disposizione da Fastweb per i cittadini di Taranto sono aperti, gratuiti e fruibili online. È possibile iscriversi già da oggi sul sito www.fastwebdigital.academy e accedere alla selezione dei corsi previsti nei mesi di maggio e giugno. Al termine di ciascun corso è previsto il rilascio dell’attestato di frequenza.

Si parte giovedì 20 maggio con il seminario “Uso consapevole della tecnologia: opportunità e rischi” che aiuterà i genitori di ragazzi adolescenti ad apprendere le novità tecnologiche per riuscire ad accompagnare i figli anche alla scoperta di Internet, attraverso strumenti come tablet, pc e smartphone. Si parlerà dei rischi e delle opportunità legate alla Rete e del digitale: non solo cyberbullismo, ma anche temi quali privacy, sicurezza, dipendenza e reputazione online. Una seconda edizione del corso si svolgerà a ottobre.

Venerdì 21 maggio sarà dedicato invece al “Facebook Marketing per le attività turistiche”. L’obiettivo principale del corso è l’identificazione degli elementi fondamentali da prendere in considerazione per promuovere online una struttura ricettiva o un’attività commerciale. Durante il corso verrà spiegato come sfruttare al meglio le potenzialità di Facebook per poter sviluppare una strategia di comunicazione volta ad incentivare le prenotazioni presso le strutture o semplicemente ad aumentare la loro notorietà. La seconda edizione sarà nel mese di settembre.

Nelle giornate del 14 e 17 giugno è previsto il workshop “E-commerce management per professionisti” che in quattro ore offrirà la possibilità di conoscere il nuovo mondo delle vendite on-line, cresciuto soprattutto nell’ultimo anno anche per effetto del Covid e di acquisire le competenze necessarie per lo sviluppo e la gestione di un sito web per la vendita. Il corso avrà inoltre una seconda edizione nel mese di ottobre.

Il Personal Branding sarà infine al centro del corso che si terrà il 22 settembre con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della reputation online individuale e della gestione della propria immagine professionale pubblica. Capire come valorizzare sé stessi attraverso i media digitali è oggi fondamentale, anche per raggiungere nuovi contatti alla propria rete di relazioni. Il corso approfondirà come costruire una reputazione online autentica e di valore attraverso esempi e tips efficaci per stare al meglio su Instagram e LinkedIn.

La partnership tra Fastweb e il Comune di Taranto rientra nell’ambito delle iniziative di Sostenibilità con la quale Fastweb vuole contribuire concretamente al supporto della comunità, promuovendo l’alfabetizzazione digitale. Dal 2016 ad oggi Fastweb Digital Academy ha rilasciato oltre 10.000 certificati ad altrettanti studenti che hanno seguito i suoi corsi di formazione. Entro il 2025 Fastweb si è posta l’obiettivo di formare 50.000 persone con nuovi corsi, dedicati a giovani, meno giovani e a chiunque voglia sviluppare competenze digitali di base o di livello più avanzato per approfondire e arricchire a livello professionale le proprie competenze digitali.

