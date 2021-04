Regionale 8, Casartigiani: «Finalmente un passo in avanti»

«Finalmente registriamo un significativo passo in avanti nell’iter procedurale per la realizzazione della Regionale 8». È quanto dichiara il segretario provinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo commentando la notizia della consegna, da parte della Provincia di Taranto, delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia per il progetto della Taranto-Avetrana.

«Dopo oltre 30 anni di attese e rimbalzi di responsabilità, – aggiunge ancora – siamo contenti che si stia lavorando per consegnare al territorio ionico, nel più breve tempo possibile, un’opera infrastrutturale strategica».

Si attende ora il parere della Regione Puglia, chiamata ad esprimersi entro 90 giorni, prima della pubblicazione della gara di appalto.

«Sperando che la documentazione inviata sia idonea, ringraziamo il Presidente Giovanni Gugliotti e l’amministrazione della Provincia per l’impegno. – commenta Castronuovo – L’auspicio è che si proceda velocemente con l’affidamento dei lavori entro il 2021 e la cantierizzazione dell’opera. Continueremo a seguire l’evolversi della vicenda e, come già fatto in questi lunghi mesi di impasse, vigileremo perché non si metta rischio la realizzazione di questa importante arteria stradale che, una volta completata sarà volano di sviluppo economico, turistico e produttivo del versante orientale della provincia di Taranto».

Il segretario provinciale di Casartigiani, chiede inoltre all’Ente Provincia di conoscere lo stato dell’arte della Tangenziale Sud, il cui cantiere è stato aperto già diversi anni fa.

«Anche per la Taranto-Talsano, strada che servirebbe ad alleggerire la pressione del traffico veicolare sulla città, confidiamo nella conclusione dei lavori entro la fine dell’anno così da consentire al territorio una rapida ripresa economica dopo un anno di pandemia».

Correlati

Commenta l'articolo: