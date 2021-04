Pulsano: l’assessore Marra su autovelox installati nel territorio comunale

“Alla luce di quanto apparso su alcuni organi di stampa locali in merito ai dispositivi di rilevazione della velocità da remoto installati sul territorio del Comune di Pulsano occorre rimarcare che il civico ente ha sempre agito in piena legittimità, confortato dalla vigente normativa in materia e sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Prefetto di Taranto n. 8087/10.3/Gab. del 27 aprile 2011, tuttora in vigore.

Si fa presente, ad onor del vero, che la Prefettura di Taranto nel Settembre 2019 aveva avviato una fase istruttoria partecipativa con i Comuni Jonici, con le Forze di Polizia e con gli enti gestori delle strade al fine di giungere ad un nuovo Decreto che doveva tenere conto di tutti gli accorgimenti necessari e la sintesi delle osservazioni fornite dagli enti coinvolti.

Il Comune di Pulsano ha partecipato attivamente a questa fase istruttoria che, probabilmente, ha ricevuto un rallentamento prima a causa della pandemia Covid-19 e poi soprattutto in virtù dell’entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) che, di fatto, ha cancellato le limitazione precedenti relative alle strade dove potevano istallarsi detti dispositivi ed ha previsto la possibilità di installare dispositivi di rilevazione della velocità da remoto anche sulle strade di quartiere e locali, previa puntuale individuazione da parte dello stesso Prefetto del territorio.

Ovviamente il Comune di Pulsano si adeguerà sin da subito a quelle che saranno le disposizioni che il Prefetto di Taranto riterrà opportuno adottare, come più volte dichiarato in Consiglio Comunale dal sottoscritto quando si è discusso di questo argomento. Nel frattempo il Comando di Polizia Locale, agendo nella piena legittimità, fino all’adozione di un nuovo Decreto Prefettizio si atterrà a quanto previsto dal Decreto attualmente vigente, ovvero quello del 2011.”

E’ una nota dell’Assessore alla Polizia Locale Francesco Marra.

(foto di repertorio)

