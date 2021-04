Elezioni rappresentanze sindacali, Usb fa l’en plein in Semat Service

Vittoria schiacciante quella dell’Unione Sindacale di Base in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali all’interno della Semat Service, una delle due aziende che si è aggiudicata l’appalto relativo alle pulizie industriali all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, esattamente in Acciaieria. Usb risulta l’unica organizzazione sindacale presente in azienda, dal momento che incassa tre rsu su tre ed un rls su uno, con il 95% dei consensi. Questi i nomi: Antonio Marino’ Rsu/Rls, Carmine Lazzaro Rsu, Angelo Sergio Rsu.

Egidio Murciano e Federico Cefariello, Responsabili Appalto Arcelor Mittal Usb esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “E’ la chiara dimostrazione del buon lavoro fatto finora, un vero e proprio gioco di squadra tra la segreteria ed i componenti delle rsu eletti. Si tratta del primo passo di un percorso che permetterà di tenere alta la guardia sulle eventuali criticità. Usb conferma così il proprio ruolo e prosegue nell’attività intrapresa al fine di agevolare il dialogo tra dipendenti e azienda. Grazie ai lavoratori che ci hanno dimostrato concreta fiducia”.

