La sede circoscrizionale di “Tre Carrare – Solito”, in via Fiume, resterà chiusa per tutta la giornata di martedì 4 maggio. Dalle 8:30 alle 16:30, infatti, ci sarà un’interruzione dell’energia elettrica per consentire un intervento di manutenzione sugli impianti. L’amministrazione comunale si scusa con l’utenza per il momentaneo disagio.

Correlati

Commenta l'articolo: