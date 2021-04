A Taranto “Velista per un giorno” facendo del bene

L’Associazione “Salpiamo” vara “Velista per un giorno”, una nuova iniziativa per finanziare le proprie attività benefiche che da anni porta avanti sul mare a favore di chi è meno fortunato.

Con il ricavato di “Velista per un giorno”, infatti, l’associazione Salpiamo finanzierà progetti di riabilitazione e integrazione sociale in favore di pazienti psichiatrici, persone con disabilità e ragazzi a rischio di esclusione sociale.

Tra questi il prossimo Progetto “Lingua Blu” per la riabilitazione e l’inclusione di persone con disabilità intellettivo-relazionali mediante la pratica della vela e la consapevolezza dell’importanza di una alimentazione bio.

“Velista per un giorno” è realizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Taranto; al riguardo l’assessore Gabriella Ficocelli ha detto: «l’Amministrazione Melucci promuove tutte le forme di sinergia con il terzo settore locale impegnato in attività che, come quelle di “Salpiamo”, sono finalizzate all’inclusione sociale di chi vive un disagio».

Con “Velista per un giorno” dal mese di maggio nei weekend sarà possibile, partendo dal Marina Taranto Yacht, nei pressi il capolinea autobus Porto Mercantile, vivere una mattinata o un pomeriggio con un istruttore di Salpiamo su una imbarcazione a vela cabinata da 11 metri dotata di bagno e tutti i comfort.

Dopo l’imbarco si veleggerà verso il Lungomare di Taranto, ammirando dal mare la Città Vecchia, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole e il Palazzo del Governo sulla Rotonda.

In seguito l’imbarcazione farà rotta verso le Isole Cheradi, una lunga veleggiata durante la quale l’istruttore coinvolgerà tutti i partecipanti insegnando loro le nozioni base della navigazione a vela, per poi, via dritto di bolina, tra una virata ed un’altra si farà ritorno al porto di ormeggio!

L’escursione dura circa tre ore, ogni sabato e domenica, partenze al mattino 9.30 e al pomeriggio 15.30; tutte le escursioni sono organizzate per un numero minimo di 4 e massimo di 6 persone – dai 6 anni in su – con obbligo di mascherina DPI. Il numero dei partecipanti è stato stabilito per garantire, nel rispetto della normativa e della sicurezza anti Covid-19, il rispetto delle distanze di sicurezza.

Informazioni e prenotazioni sul sito https://www.salpiamo.org/ o al cell. 3475691629 | 3282565988.

Associazione di Promozione Sociale “Salpiamo”

Il mare per superare un disagio e integrarsi: questa è la mission dell’Associazione di Promozione Sociale “Salpiamo” che, infatti, promuove e diffonde la cultura del mare e della navigazione a vela come mezzo educativo, riabilitativo e d’integrazione sociale.

L’associazione offre l’esperienza della barca a vela, intesa come “veicolo” d’integrazione, a tutti coloro che si trovano in situazione di svantaggio, rivolgendosi a diverse categorie: minori a rischio, migranti, persone con problemi psichici, con disabilità, con problemi di tossicodipendenza, etc..

“Salpiamo”, con le sue molteplici attività che fanno della risorsa del mare uno specifico strumento educativo e riabilitativo, si propone come supporto concreto alla mission dei servizi educativi e sociosanitari di Taranto e provincia e, più in generale, a quanti si dedicano a migliorare la qualità della vita sul nostro territorio.

