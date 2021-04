Tamburi, apertura regolare per il mercato del sabato

Dopo il via libera ai mercati settimanali, contestualmente al passaggio della Puglia in “zona arancione”, l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli e il dirigente Carmine Pisano comunicano che sabato 1 maggio, nonostante la festività, si terrà regolarmente il mercato “Archimede” del quartiere Tamburi.

Viene confermato, quindi, l’appuntamento settimanale nell’area tra via Archimede e via Angeli Custodi, con gli operatori del mercato che non osserveranno il riposo previsto in occasione della festa dei lavoratori.

Il mercato si svolgerà nel rispetto delle consuete regole di distanziamento interpersonale e di contenimento del contagio.

